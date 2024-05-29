ABD'de F-35 savaş uçağı yere çakıldı

ABD New Mexico'nun Albuquerque şehrinde bir F-35 savaş uçağı, havalanma aşamasında arıza nedeniyle düşerek alev aldı. Olaya hızla müdahale eden acil servis ekipleri, yangını kontrol altına almak için derhal bölgeye yönlendirildi. Kazanın ardından yetkililer tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Kazanın ilk görüntüleri cep telefonlarıyla kaydedilirken, olay yerine itfaiye ve acil durum ekipleri sevk edildi. Uçaktaki tek kişi olan pilotun ise fırlatma koltuğunu kullanarak son anda kurtulduğu öğrenildi. Alevler alev yanan savaş uçağından fırlayan pilotun durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Yetkililer kazanın nedenini araştırıyor.

SORUŞTURMA BAŞLADI

F-35'in hangi havaalanından kalktığı ve kazaya neden olan etkenler şu anda araştırılıyor. Görgü tanıkları, uçağın kalkış sırasında bir sorun yaşadığını ve pistten havalanmadan önce dengesiz bir şekilde hareket ettiğini ifade ediyor.

HAVAALANI UÇUŞLARA YENİDEN AÇILDI

Kazaya rağmen, Albuquerque International Sunport havalimanı kısa bir süre sonra uçuşlara yeniden açıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili daha fazla bilgiyi ilerleyen saatlerde paylaşacaklarını açıkladı.