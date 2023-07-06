ABD'de gemide çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden 2'si öldü, 5'i yaralandı

Newark şehrindeki bir limanda, ABD ile Afrika arasında araç taşımacılığı yapan İtalyan bandıralı bir gemide yangın çıktı. Yangına müdahale eden 2 itfaiyeci yaşamını yitirdi, 5 itfaiyeci ise yaralandı.

ABD'de gemide çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden 2'si öldü, 5'i yaralandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Newark şehri bugün iki kahramanını kaybetti. Onlar, hiç düşünmeden canlarını feda ettiler ve muhtemelen, sabah işe giderken böyle bir yangınla karşılaşacaklarını tahmin etmemişlerdi." ifadelerini kullandı.

Baraka, olayın kendisini çok etkilediğini belirterek, "Bu mesleğin ne kadar riskli olduğunu bu görüntü bana ömür boyu hatırlatacak." dedi.

Eski Jersey İtfaiye Şefi Steven McGill ise yangında yaralanan 5 itfaiyecinin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Newark İtfaiyesi, gemideki yangının dün gece yarısı başladığını ve sabah saatlerine kadar kontrol altına alınamadığını duyurdu.

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