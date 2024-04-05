ABD’de iki eyalette kuş gribi alarmı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de iki eyalette kuş gribi alarmı
ABD’nin Teksas ve Kansas eyaletlerindeki bazı çiftliklerde, ineklerin ve sütlerinin içinde ilk defa H5N1 tipi kuş gribi virüsü bulundu.

Bu gelişmeyi takiben, ABD’nin önde gelen yumurta üreticisi Cal-Maine Foods, tavuklarında da kuş gribi vakalarının görüldüğünü duyurdu.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, kuş gribi salgını sebebiyle 1,6 milyonun üzerinde tavuk öldürüldü ve bu durum tesisin üretim faaliyetlerinin askıya alınmasına yol açtı.

Sağlık yetkilileri, H5N1 virüsü taşıyan hayvanlarla doğrudan temas eden kişiler için riskin yüksek olduğunu, ancak genel olarak insanlar için riskin düşük olduğunu belirtti.

Gıda güvenliği uzmanları ise, pişmemiş veya az pişmiş et ve süt ürünlerinden uzak durulması gerektiğini öneriyor.

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