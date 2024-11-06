ABD'de ilk kez iki siyahi kadın aynı anda görev yapacak

ABD tarihinde ilk kez iki siyah kadın aynı anda Senato’da görev yapacak. Delaware Temsilcisi Lisa Blunt Rochester, Demokrat Senatör Tom Carper’ın koltuğunu devralırken; Maryland’in Prens George İlçesi Yöneticisi Angela Alsobrooks, eski vali Larry Hogan’a karşı zafer kazandı. 3 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayacak olan Rochester ve Alsobrooks, ülkede siyah kadınların siyasi temsilinde büyük bir adımı simgeliyor.

Rochester, “Siyasetimizin umutsuz olduğunu düşünenler var, ancak umut istiyorsanız buraya bakın” dedi ve daha fazla siyah ve kahverengi girişimcinin iş kurduğunu vurguladı. Rochester ve Alsobrooks’un göreve gelmesiyle, Senato’da görev almış siyah kadın sayısı beşe yükselecek. İlk siyah kadın senatör olan Carol Moseley Braun 1992’de seçilirken, Kamala Harris 2016’da bu mirası devam ettirdi. Senatör Laphonza Butler ise, Dianne Feinstein’in görev süresini tamamlamak üzere atanmıştı.

Alsobrooks ise bu başarıda kendilerinden önce gelenlerin emeklerine dikkat çekerek, “Coretta Scott King, özgürlüğün her nesilde kazanılması gerektiğini söylemişti. Biz de, arkamızdan gelenlerin bu fırsatlara erişimini sağlamak için buradayız” dedi.