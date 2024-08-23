ABD'de imalat sanayi PMI verileri açıklandı

Kaynak: AA
ABD'de imalat sanayi PMI verileri açıklandı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustos ayında belirgin bir düşüş göstererek 48 puana geriledi.

Bu değer, piyasa beklentilerinin altında kalarak 49,5 seviyesinin altında gerçekleşti. Temmuz ayında 49,6 olan imalat PMI, ağustosta 8 ayın en düşük seviyesine indi.

S&P Global tarafından açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI'nın bu düşüşü, sektördeki daralmayı işaret ediyor. Endeksin 50'nin altında kalması, imalat sektöründe küçülme olduğunu gösteriyor.

Ancak, hizmet sektörü PMI ağustosta pozitif bir seyir izledi. Hizmet sektörü endeksi, geçen aya göre 0,2 puan artarak 55,2'ye yükseldi ve iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam, piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Temmuz ayında 55 olan hizmet sektörü PMI, sektördeki genişlemenin devam ettiğini ortaya koyuyor.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ağustosta 0,2 puanlık bir azalışla 54,1'e indi. Bu değer, son dört ayın en düşük seviyesine işaret ediyor. Temmuz ayında 54,3 olan bileşik PMI, genel ekonomik aktivitenin istikrarını koruduğunu ancak hafif bir yavaşlama eğilimi gösterdiğini gösteriyor.

PMI verileri, 50'nin üzerindeki değerlerin sektörlerde genişlemeyi, 50'nin altındaki değerlerin ise daralmayı temsil ettiğini ifade ediyor.

İlgili Haberler
Kiracılara büyük darbe. Artışlar yüzde 70'e kadar ulaştı
Yasak bölgede ölüme götüren talimat. İşe yeni başlamıştı
Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Beyoğlu’nda 9 katlı otelin bodrum katında korkutan yangın Gündem
Beyoğlu’nda 9 katlı otelin bodrum katında korkutan yangın
ABD'de 2. el konut satışları artışa geçti Ekonomi
ABD'de 2. el konut satışları artışa geçti
Apple duyurdu. Artık bu uygulamalar silinebilecek Teknoloji
Apple duyurdu. Artık bu uygulamalar silinebilecek
Kiracılara büyük darbe. Artışlar yüzde 70'e kadar ulaştı Ekonomi
Kiracılara büyük darbe. Artışlar yüzde 70'e kadar ulaştı
Polisler sivil kıyafetlerle denetim yaptı. Rekor ceza kesildi Ekonomi
Polisler sivil kıyafetlerle denetim yaptı. Rekor ceza kesildi
Burdur-Fethiye yolunda otomobil takla attı. 5 yaralı Yaşam
Burdur-Fethiye yolunda otomobil takla attı. 5 yaralı