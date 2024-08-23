ABD'de imalat sanayi PMI verileri açıklandı

Bu değer, piyasa beklentilerinin altında kalarak 49,5 seviyesinin altında gerçekleşti. Temmuz ayında 49,6 olan imalat PMI, ağustosta 8 ayın en düşük seviyesine indi.

S&P Global tarafından açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI'nın bu düşüşü, sektördeki daralmayı işaret ediyor. Endeksin 50'nin altında kalması, imalat sektöründe küçülme olduğunu gösteriyor.

Ancak, hizmet sektörü PMI ağustosta pozitif bir seyir izledi. Hizmet sektörü endeksi, geçen aya göre 0,2 puan artarak 55,2'ye yükseldi ve iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam, piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Temmuz ayında 55 olan hizmet sektörü PMI, sektördeki genişlemenin devam ettiğini ortaya koyuyor.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ağustosta 0,2 puanlık bir azalışla 54,1'e indi. Bu değer, son dört ayın en düşük seviyesine işaret ediyor. Temmuz ayında 54,3 olan bileşik PMI, genel ekonomik aktivitenin istikrarını koruduğunu ancak hafif bir yavaşlama eğilimi gösterdiğini gösteriyor.

PMI verileri, 50'nin üzerindeki değerlerin sektörlerde genişlemeyi, 50'nin altındaki değerlerin ise daralmayı temsil ettiğini ifade ediyor.