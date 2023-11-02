ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Ekim ile biten haftada 217 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 28 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişilik artışla 217 bine yükseldi. Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 210 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 210 binden 212 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin artarak 210 bine çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 21 Ekim ile biten haftada 35 bin bin kişi artarak 1 milyon 818 bine ulaşırken, nisan ayından bu yana en yüksek değer kaydedildi.

Analistler, tarihsel olarak sıkı seviyelerde kalmasına rağmen, ABD'de iş gücü piyasasının bir miktar yumuşama sürecinden geçtiğine işaret etti.