ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Ekim ile biten haftada 217 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

KAYNAK: AA
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Ekim ile biten haftada 217 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 28 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişilik artışla 217 bine yükseldi. Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 210 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 210 binden 212 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin artarak 210 bine çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 21 Ekim ile biten haftada 35 bin bin kişi artarak 1 milyon 818 bine ulaşırken, nisan ayından bu yana en yüksek değer kaydedildi.

Analistler, tarihsel olarak sıkı seviyelerde kalmasına rağmen, ABD'de iş gücü piyasasının bir miktar yumuşama sürecinden geçtiğine işaret etti.

İlgili Haberler
Kredi kartları aidatlarında iade kararı. İşte aidatı geri alınabilecek kartlar
5 liralık kâğıt paralar tedavülden kalkacak mı? Merkez Bankası Başkanı açıkladı
Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim taktiğini çizdi. Emre Ulaş’tan CHP Genel Merkezi’nde bile kahkahalar attıracak karikatür Karikatür
Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim taktiğini çizdi. Emre Ulaş’tan CHP Genel Merkezi’nde bile kahkahalar attıracak karikatür
Ses dalgalarıyla gelen güzellik Sağlık
Ses dalgalarıyla gelen güzellik
Sarp Akkaya çocukluk travmasını anlattı Magazin
Sarp Akkaya çocukluk travmasını anlattı
Sakarya en çok göç alan 18. şehir oldu Gündem
Sakarya en çok göç alan 18. şehir oldu
Nijerya'da rehine krizi çözüldü. 23 kişi kurtarıldı Dünya
Nijerya'da rehine krizi çözüldü. 23 kişi kurtarıldı
Rap müziğinin ünlü yıldızı Türkiye’ye ilk kez 12 Kasım’da geliyor Gündem
Rap müziğinin ünlü yıldızı Türkiye’ye ilk kez 12 Kasım’da geliyor
CHP'de kurultaya saatler kala Özgür Özel'e bir il başkanlığından daha destek Gündem
CHP'de kurultaya saatler kala Özgür Özel'e bir il başkanlığından daha destek