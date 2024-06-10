ABD’de karayolu, toprak kayması sonucu çöktü

ABD’nin Wyoming eyaletinin Valisi Mark Gordon, 8 Haziran’da asfalt yolun bulunduğu Teton Geçidi’nde toprak kayması sonucu yolun çöktüğünü açıkladı.

Eyalet ulaştırma kurumundan jeologlar ve mühendislerden oluşan bir ekibin, karayolunun yeniden inşası için olay yerinde olduğunu söyleyen Vali Gordon, bu noktada yolun yeniden açılmasına ilişkin tahmini bir zaman çizelgelerinin olmadığını ifade etti.

"YEREL YETKİLİLERLE DOĞRUDAN İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Vali Gordon, "Bu kapatmanın Teton sakinleri, bölgede işe gidip gelenler ve yerel ekonomi üzerindeki etkilerinin farkındayım, yerel yetkililerle doğrudan iletişim halindeyiz” diye konuştu.

Karayolunun asfalt zemininde daha önce çatlamalar meydana geldiğini belirten yetkililer, daha sonra tamamen çöktüğünü söyledi.