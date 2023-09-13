ABD'de kırmızı alarm. Evde kalın çağrısı yapıldı. Bu adamı bulanan 25 bin dolar ödül

Pensilvanya eyaletinde ağustos ayında hapisten kaçan katil Danelo Cavalcante ülkeyi alarma geçirdi. Evde kalın çağrısı yapılarak okullara ara verildi.

ABD'de kırmızı alarm. Evde kalın çağrısı yapıldı. Bu adamı bulanan 25 bin dolar ödül

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Chester County Cezaevi’nden geçtiğimiz ağustos ayında firar eden 34 yaşındaki Brezilyalı katil Danelo Cavalcante ülkeyi ayaklandırdı.

Pensilvanya Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, Cavalcante’nin dün gece saatlerinde Chester County'deki bir evin garajına girerek ev sahibinin tüfeğini çaldığı aktarılarak, ev sahibinin Cavalcante’ye birkaç el ateş ettiği ifade edildi.

Cavalcante’nin açılan ateşin ardından ormanlık alana kaçtığını açıklayan polis, Cavalcante'nin saklandığına inandıkları ormanlık alanda arama çalışmalarının yoğunlaştırdıklarının ifade etti.

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OKULLAR KAPATILDI

Bölgedeki okulların güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını kaydeden polis, bölge sakinlerine evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kilitlemeleri çağrısında bulundu.

ESKİ KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Cavalcante, iki yıl önce eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilmiş, 31 Ağustos’ta Chester County Cezaevi’nden başka bir cezaevine nakledilmeyi beklediği sırada firar etmişti.

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25 BİN DOLAR ÖDÜL

Cavalcante’nin 2017'de Brezilya'da işlenen bir cinayetin de şüphelisi olduğu bilinirken, yetkililer, Cavalcante’nin başına yakalanmasını sağlayacak bilgi için 25 bin dolar ödül koydu.

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