ABD’de kreşte saklanan uyuşturucu nedeniyle 1 bebek öldü

3 çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Uyku Matının Altında Fentanil Bulundu

ABD’nin New York kentindeki Divino Nino adlı anaokulunda küçük çocuklar uyuşturucu maddeye maruz kaldı. Anaokulunda uyku matının altındaki uyuşturucu madde olan fentanile solunum yoluyla maruz kalan 1 yaşındaki Nicholas Dominici hayatını kaybetti. Yaşları 8 ay ile 2 yaş arasında değişen 3 çocuk ise uyuşturucu maddeye maruz kaldıkları gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayın 15 Eylül’de yaşandığı ifade edildi.

Uyuşturucu Operasyonu Yürüten Anaokulu Sahibi Tutuklandı

Anaokulunun sahibi 36 yaşındaki Grei Mendez ve kiracısı 41 yaşındaki Carlisto Acevedo Brito gözaltına alınarak, haklarında “uyuşturucuyla komplo” ve “cinayet” suçlamasıyla dava açıldı. Mendez’in tutuklanmadan önce telefonundan yaklaşık 20 bin mesajı sildiği belirtildi. Mendez’in kocası polis tarafından aranıyor.

Fentanil ABD’de Uyuşturucu Kaynaklı Ölümlerin Başında Geliyor

Eroinden 50 kat daha güçlü sentetik bir uyuşturucu madde olan fentanil, ABD’de uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki artışların başındaki nedenler arasında gösteriliyor. ABD’de 2021 yılında 100 binden fazla kişi aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetti, can kayıplarının yüzde 66’sı fentanile bağlı oldu.