ABD'de kripto para borsası Binance'e 4,3 milyar dolarlık dev ceza

Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para borsası Binance'da deprem yaşanıyor. Binance'ın, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceği açıklandı. Deprem bununla da sınırlı değildi. Suçlamaları kabul eden CEO Changpeng Zhao istifa ettiğin açıkladı

ABD HAZİNE BAKANLIĞI AÇIKLADI

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Binance'in Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) ile yapılan anlaşma kapsamında 3,4 milyar dolar ve Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile yapılan anlaşma kapsamında 968 milyon dolarlık ceza ödeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Binance'ın kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarına uymayarak bir dizi yaşa dışı aktörün platformda serbestçe işlem yapmasına olanak tanıdığı aktarıldı.

FinCEN ile yapılan anlaşma kapsamında 5 yıllık gözetim ve Binance'in ABD'den tamamen çıkmasının sağlanması dahil, önemli taahhütlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, anlaşma yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Binance'in FinCEN tarafından tahsil edilecek 150 milyon dolarlık ertelenmiş ceza da dahil olmak üzere, ek cezalarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

ABD, yaptırımlarını ihlal eden 1,5 milyonu aşkın sanal para ticaretine izin verdi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam konuya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Hazine Bakanı Yellen, söz konusu basın toplantısında, FinCEN, OFAC ve IRS'in 3 yılı aşkın süre boyunca Binance'in faaliyetlerini incelediğini anlattı.

Binance'in yıllar önce ABD pazarından çıktığını iddia ettiğini, ancak gerçekte ABD'li kullanıcılar ve ülkeyle önemli bağlantılarını koruduğunun tespit edildiğini aktaran Yellen, şirketin şüpheli işlemleri de bildirmediğini kaydetti.

Yellen, platformun ABD yaptırımlarını ihlal eden 1,5 milyondan fazla sanal para ticaretine izin verdiğini bildirdi.

BİNANCE'NİN SUÇLAMALARI KABUL ETTİĞİ AÇIKLANDI

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da Binance'in söz konusu ihlalleri kasten gerçekleştirdiğini kabul ettiğini belirterek Binance'in ödeyeceği yaklaşık 4,3 milyar doların bugüne kadar verilen en büyük cezalardan biri olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın bir parçası olarak Binance'e bir izleme ve raporlama zorunluluğu da getirildiğinin bilgisini veren Garland, şirketin geçmiş işlemleri incelemesi ve şüpheli faaliyetleri federal yetkililere bildirmesi gerektiğini kaydetti.

Garland, Binance Üst Yönetisi (CEO) Changpeng Zhao'ya ilgili yasayı kasten ihlal ettiği için suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek Zhao’nun, savunmasını bugün erken saatlerde Washington Batı Bölge Mahkemesine şahsen sunduğunu bildirdi.

BİNANCE'İN YENİ CEO'SU RİCHARD TENG OLDU

Öte yandan Çin'de doğup ve 12 yaşında Kanada’ya göçen Binance CEO'su Zhao, anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Zhao, X hesabından yaptığı paylaşımda, hatalar yaptığını ve sorumluluk alması gerektiğini belirterek Binance ve kendisi için en doğrusu olacak şekilde şirketin CEO'luğundan ayrıldığını duyurdu.

Binance’in artık bir "bebek" olmadığını, şirketin yürümesi ve koşmasına izin vermenin zamanı geldiğini vurgulayan Zhao, "Binance'in sahip olduğu derin altyapıyla büyümeye ve başarılı olmaya devam edeceğini biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zhao, şirketin üst yöneticilerinden Richard Teng'in artık Binance CEO'su olarak görev yapacağına işaret ederek Teng'in 30 yılı aşkın finansal hizmetler ve düzenleme tecrübesiyle şirketin bir sonraki büyüme döneminde yönünü belirleyeceğini ifade etti.

Şirketin tarihsel bilgisine sahip bir hissedar ve eski CEO olarak, ABD hükümetiyle yapılan anlaşmaya uygun şekilde, gerektiğinde danışmanlık yapmak üzere hazır olacağını bildiren Zhao, son 6,5 yıldır gerçek bir mola vermediğini, bu sebeple öncelikle bir süre çalışmalarına ara vereceğini kaydetti.

Zhao, bundan sonra muhtemelen bazı uzun dönemli yatırım yapacağını, kendini yeniden bir startup'ı yönetecek bir CEO olarak göremediğini, dinleyici olması durumunda, az sayıda yeni girişimciye özel olarak mentorluk yapmaya açık olabileceğini belirtti.

ABD ile varılan anlaşmaya işaret eden Zhao, Binance'in herhangi bir kullanıcı fonunu kötüye kullandığının veya herhangi bir piyasa manipülasyonuna karıştığının iddia edilmediğine dikkati çekti.