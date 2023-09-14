ABD'de Lee kasırgası alarmı. Önlem almaya başladılar

ABD'de etkili olması beklenen Lee kasırgasına karşı önlem alınmaya başlanıldı.

ABD'de Lee kasırgası alarmı. Önlem almaya başladılar

ABD Ulusal Kasırga Merkezinin (NHC) açıklamasına göre, Lee Kasırgası, Kanada'nın Atlantik kıyı şeridi ve ABD'nin New England bölgesinde etkili olacak.

ABD'nin kuzeydoğu bölgelerini içine alan New England genelinde kasırga uyarısı verilirken, eyaletlerde kasırga ve fırtına erken uyarı sistemi aktive edildi.

Maine eyaletinin doğusunda, 16 Eylül'de şiddetli yağmur, kıyılarda sel baskını gibi olumsuz hava şartları bekleniyor.

Massachusetts'in güneydoğusunda ortaya çıkabilecek sel baskını ve "hayati tehlike" oluşturabilecek fırtına olasılığı hakkında uyarıda bulunulurken, bölgede fırtına erken uyarı sistemi devreye sokuldu.

Öte yandan, Bermuda bölgesi için verilen tropik fırtına uyarısı sürüyor.

Lee, 2. kategori kasırga olarak Atlantik Okyanusu'nun kuzeyine ilerlemeye devam ediyor.

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