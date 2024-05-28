ABD’de meydana gelen hortumlar ve kasırgalar 23 can aldı

Teksas, Oklahoma, Arkansas, Kentucky ve Alabama eyaletlerinde etkisini gösteren doğal afetler, en az 23 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yetkililer, Teksas'ta 7, Oklahoma'da 2, Arkansas'ta 8, Kentucky'de 5 ve Alabama'da 1 olmak üzere toplamda 23 kişinin öldüğünü doğruladı.

Bölgede yaşayan 400 bin kişinin elektrik kesintilerinden etkilendiği rapor edildi. Ulusal Hava Durumu Servisi, başkent Washington DC ile Kuzey Carolina, Virginia ve Maryland'de yaşayan 16 milyon insan için hortum tehlikesi konusunda uyarılarda bulundu.

New York, Pennsylvania ve New Jersey eyaletlerinde otuz milyon kişiye yönelik fırtına uyarısı yapıldı. Beyaz Saray'dan alınan bilgiye göre, Başkan Joe Biden, etkilenen eyaletlerin valileriyle iletişime geçerek taziyelerini sundu ve federal hükümetin, gerekli görülmesi durumunda afet bölgelerine destek sağlayacağını belirtti.