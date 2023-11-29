ABD’de nasıl yargıç olunur? ABD’de yargıç olmak isteyenlere özel

Ekşişeyler’de yar alan içeriğe göre, ABD’de yargıç olabilmek için torpil veya referans gerekmiyor. Sadece liyakat esas alınarak zorlu bir süreç sizleri bekliyor.

ÖNCE AVUKAT OLMANIZ GEREKİYOR

ABD'de yargıç olabilmek için önce çok zorlu bir avukatlık sınavını geçmeniz gerekiyor. Ancak baro sınavına girebilmek için önce buranın barolar birliği olan american bar association (aba) tarafından akredite edilmiş ve aba tarafından belirlenmiş kriterleri karşılayan kaliteli bir hukuk okulundan mezun olmanız gerekiyor.

Yüksek lise veya mahalle üniversitesi gibi kalitesiz üniversitelerden mezunsanız zaten sınava girme şansınız bulunmuyor. Toplam 231 hukuk okulundan 197'si aba onaylı.

ÇOK ZOR SINAV SİZİ BEKLİYOR

ABD’de yargıç olabilmek için çok ciddi bir süreç sizleri bekliyor. Adım adım bu sınav sürecine bakacak olursak;

1. Önce 60 soru ve 2 saatten oluşan avukatlık hukuku ve meslek etiği içerikli mpre (multistate professional responsibility examination) sınavını geçmeniz gerekiyor.

2. Ardından 200 soru ve 6 saatten oluşan mbe (multistate bar exam) sınavını geçmeniz gerekiyor. sınavın sabahki 3 saatlik ve öğleden sonraki 3 saatlik iki oturumunda anayasa, medeni usul, delil hukuku, sözleşmeler, haksız fiil, mülkiyet hukuku, ceza ve ceza usul alanlarının her birinden 25 soru olmak üzere toplamda 200 soru cevaplamanız gerekiyor.

3. Daha sonra 3 saatlik mee (multistate essay examination) isimli makale sınavında hukuki analiz ve yazım yeteneğinizi ispat etmek için 30'ar dakikadan oluşan 6 yazılı hukuki problem sorusuna yazacağınız makalelerle yanıt vermeniz gerekiyor.

4. Sınavın bir diğer aşamasında mütalaa, sözleşme, karar özeti gibi uygulamaya dönük metinler hazırlamanızın gerektiği 3 saatlik mpt (multistate performance test) sınavını geçmeniz gerek.

5. Son aşamada bulunduğunuz eyalete özel bir sınavı da geçmeniz gerekli.

Sonuç olarak, toplamda 16 saatlik bir sınavlar silsilesini geçmeniz gerekiyor.

NEDEN BU KADAR ÇOK SINAV VAR?

ABD’de yargıçlık liyakati olmayanın kesinlikle yapmaması gereken hassas bir meslek olarak görülüyor. İşte bu sınavlarla liyakati olanla olmayanı ayırt ediyorlar.

Türkiye’de herhangi bir yerden hukuk diplomasını alıp baroya veren herkes hiçbir kontrol ve elemeden geçmeden otomatikman avukat oluyor. Sonra da o otomatik avukat olanların bir kısmı hakimliğe geçebiliyor.

ABD'de bu 16 saatlik 5 sınavı geçip rüştünüzü ispatlamanız avukat olmanız yeterli ama hakim olmanız için yeterli değil.

Önce bir süre avukatlık yapıp pişmeniz veya clerk pozisyonunda hakim çırağı olarak tecrübe kazanmanız gerekiyor. Bu şekilde tecrübe kazandıktan sonra nerede hakimlik yapmak istiyorsanız o yerdeki adliyelerin internet sitelerindeki hakim alım ilanlarını takip edip cv göndererek hakim olmak için iş başvurusu yapabilirsiniz.

İş görüşmesine çağrılınca Türkiye’deki gibi soruların sorulduğu 5 dakikalık sözde bir mülakat yapılmıyor.

Birkaç saat boyunca karşınızdaki birkaç yargıcın mesleki tecrübenizi ölçmeye yönelik hukuki sorularını cevaplamanız ve yargıç olmaya ehil olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Bunu da yaparsanız yargıç olarak göreve başlayabiliyorsunuz.