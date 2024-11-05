ABD'de nefesler tutuldu: Dünyanın gözü kulağı tarihi seçimlerde

ABD başkanlık seçimlerinde son düzlükte, eski başkan Donald Trump, Michigan eyaletindeki Grand Rapids şehrinde son mitingini düzenledi. 2016 ve 2020 seçim kampanyalarını da burada sonlandıran Trump, sahneye çıktığında coşkulu tezahüratlarla karşılandı. Aynı gün dört miting yapmanın zorluklarını dile getiren Trump, aldığı desteğin her şeye değdiğini belirtti. Yerel saatle 22.30'da başlaması planlanan miting iki saatlik gecikmeyle başladı. Trump, kalabalığa "Dört yıl öncesine göre daha iyi bir durumda mısınız?" diye sorarken, destekçilerinden yoğun tepkiler aldı. "Bu şekilde yaşamak zorunda değiliz," diyerek Amerikalılara umut dolu bir mesaj verdi.

Harris Philadelphia’da Genç Seçmenlere Hitap Etti

Kamala Harris ise seçim kampanyasının son mitingini Philadelphia’da gerçekleştirdi. Haftalar süren kampanya dönemini, "ülkenin her kesiminden insanları bir araya getiren" bir süreç olarak tanımlayan Harris, konuşmasını enerji, iyimserlik ve neşeyle bitirdiklerini vurguladı. Genç ve yeni seçmenlere bilindik bir çağrı yapan Harris, özellikle gençlerin gücünü gördüğünü ve onlarla gurur duyduğunu belirtti. Harris’in seçimde başarılı olması için gençlerin desteğine büyük oranda ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Seçim Günü Yaklaşırken Amerika Gergin

Seçim öncesinde Amerika’daki atmosfer gerginliğini koruyor. Kuzey Amerika editörü Sarah Smith, kampanya sürecinin kaygıyı artırdığına ve sonuçların patlayıcı bir etki yaratabileceğine dikkat çekti. Seçim sonrasında hukuki itirazlar ve sokak protestolarının yaşanması muhtemel görünüyor. Kırmızı ve Mavi Amerika’nın farklı ideolojilere sahip olduğu bu seçim, ülkedeki derin ayrışmayı gözler önüne serecek. Sonuçlar ne olursa olsun, Amerika'nın neredeyse yarısı diğer yarısının farklı bir Amerika hayaline sahip olduğunu görecek. Seçim sonuçları, kaybeden taraf için acı bir gerçekle yüzleşme anlamına gelecek.