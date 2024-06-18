ABD’de orman yangını. 7 bin kişi tahliye edilecek

ABD'nin New Mexico eyaletinde çıkan orman yangınının hızla yayılması sebebiyle, 7 bin kişinin tahliye edilmesine karar verildi. New Mexico eyaletinin Ruidoso köyünde bulunan ormanlık alanında çıkan yangın büyük bir hızla yayılırken, yetkililer 7 bin kişiden eşyalarını bile toplamadan evlerini terk etmelerini istedi.

Yangın, yaklaşık 5 kilometrekarelik bir alana yayılırken, köyün bir bölümünün elektriği önlem olarak kesildi ve köye 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehrine birçok tahliye merkezi kuruldu.