ABD’de orman yangını. 7 bin kişi tahliye edilecek

Kaynak: AA
ABD’de orman yangını. 7 bin kişi tahliye edilecek

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Mexico eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle 7 bin lişinin tahliye edileceği belirtildi.

ABD'nin New Mexico eyaletinde çıkan orman yangınının hızla yayılması sebebiyle, 7 bin kişinin tahliye edilmesine karar verildi. New Mexico eyaletinin Ruidoso köyünde bulunan ormanlık alanında çıkan yangın büyük bir hızla yayılırken, yetkililer 7 bin kişiden eşyalarını bile toplamadan evlerini terk etmelerini istedi.

Yangın, yaklaşık 5 kilometrekarelik bir alana yayılırken, köyün bir bölümünün elektriği önlem olarak kesildi ve köye 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehrine birçok tahliye merkezi kuruldu.

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