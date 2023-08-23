ABD’de salmonella krizi. Yeni salgın kapıda

ABD’de salmonella salgını 11 eyalete yayılırken CDC, halkı özellikle kaplumbağalar konusunda uyardı.

ABD’de salmonella krizi. Yeni salgın kapıda

Editör: İsa Karaarslan

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), küçük kaplumbağalarla bağlantılı bir salmonella salgınının 11 eyalette en az 26 kişiyi hasta etmesinden sonra insanları "kaplumbağalarını öpmemeleri veya kucaklamamaları" konusunda uyardı.

CDC'ye göre halk sağlığı yetkilileri, son aylarda düzinelerce insanın hastalanmasının ardından küçük kaplumbağalarla bağlantılı "çok durumlu bir salmonella salgınını" araştırdıklarını duyurdu.

CDC, federal bir yasanın, kabuk uzunluğu 4 inçten kısa olan kaplumbağaların evcil hayvan olarak satışını ve dağıtımını yasakladığını çünkü bunların özellikle küçük çocuklarda birçok hastalığa neden olduğunu söyledi.

CDC, "Yasağa rağmen, bu kaplumbağalar bazen yasa dışı olarak internette, mağazalarda, bit pazarlarında ve yol kenarındaki tezgahlarda bulunabiliyor. Her boyuttaki evcil kaplumbağa, sağlıklı ve temiz görünseler bile dışkılarında Salmonella mikroplarını taşıyabilir. Bu mikroplar vücutlarına, depo sularına ve yaşadıkları ve dolaştıkları bölgedeki her şeye kolaylıkla yayılabilirler. Bir kaplumbağaya veya çevresindeki herhangi bir şeye dokunmak, ardından yıkanmamış ellerle ağzınıza veya yemeğinize dokunmak ve Salmonella mikroplarını yutmak suretiyle hastalanabilirsiniz” açıklaması yaptı.

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