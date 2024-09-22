ABD'de silahlı saldırı. 4 ölü

Alabama'nın yerel "AL.com" internet sitesinde yer alan habere göre, polis Truman Fitzgerald, Birmingham'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Fitzgerald, yerel saatle 23.00 sularında düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 21 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırganın henüz yakalanamadığını ifade eden Fitzgerald, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, dedektiflerin olayın araçtan mı geçtiğini yoksa saldırganların yaya mı olduğunu tespit etmek için çalıştığını söyledi.