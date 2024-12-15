Muğla'da 34 kaçak göçmen yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da 34 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı. Olayla ilgili 3 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu öğrenildi. Gelen ihbar üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Lastik bot içerisindeki 18 kaçak göçmen ile beraberinde 13 çocuk ekiplerce kurtarıldı.

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Diğer olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 3 kaçak göçmen yakalandı. Limana getirilen toplam 34 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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