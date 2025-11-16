ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk en az dört kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi.

Saldırının ardından olay yerine güvenlik görevlileri sevk edildi.

Newark polis memurları yerel saatle 19.00 sularında Wainwright Caddesi yakınlarındaki Chancellor Bulvarı'na bir silahlı saldırı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yaşamını yitirenler arasında bulunan çocuğun 10 yaşında bir erkek olduğu ifade edildi. Kurbanların isimleri henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Saldırının nasıl gerçekleştiği veya herhangi birinin gözaltına alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...