ABD'de tüketici güveni martta aşağı yönlü seyretti

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni martta geçen aya kıyasla 5 puan azalışla 62'ye gerilerken, endekste son dört aydaki ilk düşüş gerçekleşti.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken mart ayına ait öncü veri 63,4 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, şubatta 67 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, martta aylık bazda 4,4 puan azalarak 66,3'e düştü. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 5,5 puan gerileyerek, 59,2 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 8 azalmasına karşın, geçen yılın yüzde 4 üzerinde kaldığını belirtti.

Bankacılık sektöründe yaşanan çalkantının, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasından önce zaten aşağı yönlü bir ivme sergileyen tüketici duyarlılığı üzerinde sınırlı etkisi olduğuna ifade eden Hsu, tüketicilerin genel olarak, giderek artan bir şekilde resesyon beklediğine dair işaretler gösterdiğini kaydetti.

Hsu, şubatta 4,1 olan kısa vadeli enflasyon beklentilerinin martta 3,6'ya gerilediğine işaret ederek, bunun Nisan 2021'den bu yana en düşük seviye olduğunu bildirdi.

Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin dört aydır değişmediğini vurgulayan Hsu, söz konusu beklentinin yüzde 2,9 seviyesinde kaldığını belirtti. (AA)