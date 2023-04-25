ABD'de tüketici güveni nisanda geriledi

ABD'de Conference BoardTüketici Güven Endeksi, nisanda aylık bazda 2,7 puan azalışla 101,3'e düştü.

ABD'de tüketici güveni nisanda geriledi

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla 2,7 puan düşerek 101,3'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tüketici güveninin bu dönemde 104 değerini alması tahmin ediliyordu. Mart ayına ilişkin tüketici güveni ise 104'e revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, nisanda 2,2 puan artışla 151,1'e çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 5,9 puan azalarak 68,1'e düştü.

Beklentiler endeksi, Şubat 2022'den bu yana Aralık 2022 hariç tüm aylarda 80 değerinin altında kaldı. Endeksin 80 değerinin altında gelmesi, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Kıdemli Ekonomi Direktörü Ataman Özyıldırım, tüketicilerin mevcut iş ortamına ilişkin olumlu değerlendirmelerinin nisanda bir miktar iyileştiğini ancak beklentilerinin azalış kaydettiğini belirtti.

Tüketici beklentilerinin resesyon sinyalleri veren seviyenin altında kaldığına işaret eden Özyıldırım, "Tüketiciler, hem iş koşullarının hem de iş gücü piyasalarının görünümü konusunda daha karamsar hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Özyıldırım, tüketicilerin enflasyon beklentilerinin yüzde 6,2 ile sabit kaldığına değinerek, konut, otomobil, ev eşyası ve tatil satın alma planlarının muhtemel tasarrufların bir işareti olarak geri çekildiğini kaydetti.

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
KADES ihbarına gelen polise baltayla saldırdı Yaşam
KADES ihbarına gelen polise baltayla saldırdı
Patronuna kızan kadından ilginç protesto: İşin içine at karıştı Dünya
Patronuna kızan kadından ilginç protesto: İşin içine at karıştı
AKP'de birbirini tutmayan enflasyon açıklamaları. Nebati'nin selefi Erdoğan ile ters düştü Ekonomi
AKP'de birbirini tutmayan enflasyon açıklamaları. Nebati'nin selefi Erdoğan ile ters düştü
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı Güncel
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Salma Hayek'in bikinili pozları sosyal medyayı yıktı geçti. 10 dakikada 1.6 milyon beğeni aldı Magazin
Salma Hayek'in bikinili pozları sosyal medyayı yıktı geçti. 10 dakikada 1.6 milyon beğeni aldı
Ev sahibi kiracısının evini bastı ortalığı birbirine kattı. Bu görüntüler ilk değil son da olmayacak gibi Güncel
Ev sahibi kiracısının evini bastı ortalığı birbirine kattı. Bu görüntüler ilk değil son da olmayacak gibi
Ümraniyespor VAR kayıtlarını talep etti Spor
Ümraniyespor VAR kayıtlarını talep etti