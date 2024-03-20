ABD'de yasadışı göçmenler de silah taşıyabilecek

Illinois Kuzey Bölgesi, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Sharon Johnson Coleman, yasadışı olarak ateşli silah bulundurmakla suçlanan yasadışı bir göçmenin İkinci Değişiklik haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Geçen hafta Illinois Kuzey Bölge Mahkemesi'nde görülen bir davada Heriberto Carbajal-Flores isimli bir şahıs, yasadışı göçmenlerin silah veya mühimmat taşımasını yasaklayan federal kanun uyarınca suçlanmıştı.

Yargıç Coleman, yasadışı göçmenlerin silah veya mühimmat taşımasını yasaklayan federal kanunun Carbajal-Flores'e uygulandığı şekliyle anayasal silah bulundurma ve taşıma hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Yasadışı göçmenlerin ABD vatandaşları kadar çok hakka sahip oldukları ancak sorumluluklarının yarısına bile sahip olmadıkları söyleniyor.

ABD'deki çoğu hukukçu, 2022 yılında Yüksek Mahkeme tarafından ortaya konan söz konusu yasanın ABD'nin tarihsel ateşli silah düzenleme geleneğiyle çeliştiğini savundu. Dahası sadece yabancılığa veya uyruğa dayalı ömür boyu silahsızlanmanın ABD tarihinde ve geleneğinde kökleri olmadığını iddia edildi.