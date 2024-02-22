ABD'de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı

Kaynak: AA
ABD'de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı
ABD'nin New Jersey eyaletinden California'ya giden yolcu uçağı, tuvaletinde bulunan tehdit notu nedeniyle Chicago'ya acil iniş yaptı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles seferini gerçekleştirmek üzere kalkan United Airlines şirketine ait uçakta bomba korkusu yaşandı.

Uçağın tuvaletinde kalkıştan 2 saat sonra ‘uçağın patlayacağı’ yönünde not bulundu.

202 yolcuyu taşıyan uçak, durum üzerine Chicago'nun O'Hare Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yolcuları tahliye eden güvenlik güçleri, polis köpekleri ile uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulunamadı.

Uçak, asılsız çıkan bomba tehdidi sonrası, yeniden Los Angeles’a doğru yola çıktı.

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