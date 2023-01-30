30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump ABD'deki 2024 seçimleri için kampanyaya başladı. Biden ve FBI'a yüklendi

Trump ABD'deki 2024 seçimleri için kampanyaya başladı. Biden ve FBI'a yüklendi

ABD eski Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için "her zamankinden farklı bir seçmen ruhu" olduğunu belirterek, anketlerin kendisinden yana olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 20:10
Takip Et

ABD'deki 2024 seçimleri için Donald Trump kampanyaya başladı

Trump ABD'deki 2024 seçimleri için kampanyaya başladı. Biden ve FBI'a yüklendi
+
Aa
-

ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olan Cumhuriyetçi siyasetçi Trump, seçim kampanyasına ait ilk konuşmalarını New Hempshire'da düzenlenen Cumhuriyetçi Partinin yıllık toplantısında ve Güney Carolina eyaletinin başkenti Columbia'da gerçekleştirdi.

Trump, 2024 seçimleri için her zamankinden daha "kararlı ve kızgın" olduğunu ve büyük mitingler düzenleyeceklerini ifade ederek, "Çünkü daha önce hiç görmediğimiz bir seçmen ruhu var." ifadesini kullandı.

Biden ve FBI'a yüklendi

Trump, başkan olduğu dönemde hayata geçirdikleri politikalardan örnekler vererek, mevcut Başkan Joe Biden'ın sınır, ekonomi ve sosyal politikalarını eleştirdi.

"2024 seçimleri ülkemizi kurtarmak için tek şansımız." diyen Trump, ABD'nin sol ideolojiye, derin devlet, medya ve Çin'e karşı koyabilen bir lidere ihtiyacı olduğu görüşünü savundu.

Trump, "Sınırlara ve adil ve özgür seçimlere ihtiyacımız var. Bu ikisine sahip değilseniz, bir ülkeniz de yoktur. En önemlisi, (ABD Başkanı) Joe Biden'ın yarattığı her krizi ve felaketi tersine çevireceğiz." şeklinde konuştu.

Sistem eleştirisi

"Güvenle korunduğunu" söylediği Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da gizli belgelerin bulunmasının ardından yapılan aramaları hatırlatan Trump, Biden'ın kişisel ofisi ve konutunda gizli belgelerin çıkması üzerine aynı tutumu sergilemediğini iddia ettiği FBI'a da yüklendi.

Trump, ayrıca Biden'ın ve oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna ile ilişkileriyle ilgili iddialar ve buna ilişkin haberlerin Twitter'da sansürlendiğinin ortaya çıkması üzerine, "Çok dikkatli olmalıyız." diyerek mevcut sisteme eleştirilerini dile getirdi.

Bunların yanı sıra gençlerin cinsiyetleri üzerinden yönlendirilmesine karşı da mücadele edeceklerini kaydeden Trump, "Gençlerimizin beynini yıkamaya çalışan solcu radikal ırkçılara ve sapıklara dur diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, diğer taraftan "sansür rejimini" yıkacaklarını söyleyerek, ifade özgürlüğünü geri getirip "derin devlet üyelerini" bulup tasfiye edeceklerini aktardı.

Güney Carolina kampanya ekibinin lideri olarak Henry McMaster'ı açıklayan Trump, seçimler için yapılan anketlerin kendisinden yana olduğunu öne sürerek, Amerikan halkının değişim istediğini söyledi.

Biden'ın 7 Şubat'tan önce adaylığını duyurması bekleniyor

Donald Trump, 2017-2021 yıllarında başkanlık görevini yürütmüş, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını ise 16 Kasım 2022'de açıklamıştı.

2024 seçimleri için mevcut Başkan Joe Biden'ın da adaylığını 7 Şubat'ta yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasından önce duyurması bekleniyor. Cumhuriyetçiler arasında Trump'ın rakibi olması beklenen eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida Valisi Ron DeSantis ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley gibi isimlerin de yakın zamanda adaylıklarını açıklamaları bekleniyor. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
3
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
4
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
5
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
7
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
﻿Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
﻿Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
﻿Vezirköprü'de SMA hastası Ebrar bebek için etkinlik düzenlendi
﻿Vezirköprü'de SMA hastası Ebrar bebek için etkinlik düzenlendi
﻿Vezirköprü'de SMA hastası Ebrar bebek için etkinlik düzenlendi
﻿Tunç Soyer'den Akşener'e ziyaret
﻿Tunç Soyer'den Akşener'e ziyaret
﻿Tunç Soyer'den Akşener'e ziyaret
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.