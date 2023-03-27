ABD'de iflas eden Silikon Vadisi Bankasının nereye satıldığı belli oldu

Yaklaşık 90 milyar dolarlık menkul kıymet ve diğer varlıklar ise Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun tasfiye bölümünde tutulacak.

First Citizens Bank, ABD'nin en büyük aile bankalarından biri olarak adlandırılıyor ve son yıllarda iflas eden bir bankayı devralan en büyük kurum oldu.

Anlaşmaya göre, SVB'nin 17 eski şubesinin tümü Pazartesi günü First Citizens markası altında açık olacak.

Federal Mevduat Sigorta Kurumu, SVB'nin mevduat sigorta fonu için yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyet yaratacağını açıkladı.

Piyasalarda gerginlik

SVB'nin iflası ve satışı, piyasalarda kısa vadede çalkantıya neden olsa da, uzun vadede finansal sektörün sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi açısından önemlidir. Bankaların iflas etmesi ve satılması, bankaların riskleri yönetmeleri ve daha sağlam bir finansal altyapı oluşturmak için alınması gereken adımların bir parçasıdır.

Bununla birlikte, finansal sektördeki çalkantılar yatırımcılar ve müşteriler için endişe verici olabilir. Bankaların iflas etmesi veya satılması, müşterilerin mevduatlarının güvence altında olduğundan emin olması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle, düzenleyici kurumlar tarafından sağlanan mevduat sigortası önemlidir.

Son olarak, finansal sektördeki bu tür olaylar, yatırımcıların ve müşterilerin riskleri anlamaları ve finansal kararlarını buna göre almaları gerektiğini hatırlatır. Yatırımcılar, risk yönetimi stratejileri geliştirmek ve düzenli olarak portföylerini gözden geçirmek suretiyle risklerini azaltabilirler.

Yüksek faiz riski

Yüksek faiz oranlarının finansal piyasaları etkileyebileceği ve bankacılık sektöründe sorunlara yol açabileceği konusunda belirtilen endişelerin yanı sıra, dünya genelinde merkez bankalarının bankacılık sisteminin güvenli olduğunu ve sermayenin yerinde olduğunu belirtmesi önemlidir.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın da "tetikte olmak gerektiğini" ifade etmesi, finansal istikrar konusundaki risklerin farkında olunması gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak, Standard Chartered bankasının Avrupa ve ABD araştırmalarının başındaki Sarah Hewin'in de belirttiği gibi, piyasalardaki düşüşün sadece psikolojik faktörlerden kaynaklanabileceği ve gerçekliği yansıtmayabileceği de unutulmamalıdır.