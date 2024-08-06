ABD’deki Debby Kasırgası can aldı: 4 ölü, 1 yaralı

Florida'da Debby Kasırgası'nın etkisi altında kalan bölgelerdeki durum giderek daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Resmi açıklamalara göre, kasırganın neden olduğu şiddetli hava koşulları sonucunda en az dört kişi hayatını kaybetti, bu kişiler arasında iki çocuk da bulunuyor. Ayrıca bir kişinin yaralandığı rapor edildi. Elektrik kesintileri eyalet çapında 300 bin evi etkilerken, hava yolu şirketleri bin 700'den fazla uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. NOAA ise önümüzdeki günlerde Florida başta olmak üzere Georgia, Güney ve Kuzey Carolina'da sel baskınlarına karşı yüksek risk uyarısında bulundu.

BİDEN’DAN GÜNEY CAROLİNA'DA “ACİL DURUM” İLANINA ONAY

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina Valisi Henry McMaster tarafından yapılan acil durum talebini onaylayarak, Debby Kasırgası'nın yol açtığı zararlarla mücadelede federal destek sağlanmasını mümkün kıldı. Bu karar, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'na, eyaletin afetle başa çıkabilmesi için gerekli araç ve kaynakların sevk edilmesine izin veriyor.

Beyaz Saray'dan yapılan duyuruda, Başkan Biden'ın bölge halkını uyanık olmaya ve yetkililerin talimatlarına uymaya çağırdığı belirtildi. Aynı zamanda, Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper da, Debby Kasırgası'nın beklenen etkileri nedeniyle eyalet çapında olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Cooper'ın açıklamasına göre, eyaletin afetle mücadele kaynakları harekete geçirildi ve halk, olası yoğun yağış ve sel riskine karşı önlemlerini artırmaya teşvik edildi.

Öte yandan, Florida Valisi Ron DeSantis, kasırganın vurduğu Florida'da 3 bin Ulusal Muhafız'ı görevlendirdi ve risk altındaki bölgelerdeki sakinler için tahliye uyarılarında bulundu. Debby Kasırgası'nın Florida'yı terk ettikten sonra Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina'da da etkili olması bekleniyor.