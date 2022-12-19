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ABD’deki Sezgin Baran Korkmaz davasında yeni gelişme

Türkiye'deki yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz'ın yargılandığı davanın 17 Ocak'ta yapılması bekleniyordu. ABD’nin Salt Lake City Mahkemesi’nde devam eden davanın duruşmasının 20 Aralık saat 10.00'da yapılmasına karar verildi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 23:01
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ABD’deki Sezgin Baran Korkmaz davasında yeni gelişme

ABD’deki Sezgin Baran Korkmaz davasında yeni gelişme
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Kara para aklama ve dolandırıcılıktan Washington'un talebiyle Avusturya'da tutuklanan ardından da ABD'ye iade edilen SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın davasının duruşma takviminde değişikliğe gidildi.

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre Korkmaz’ın katılmadığı 4 Ekim’de yapılan son duruşmada, bir sonraki duruşmanın 17 Ocak 2023 tarihinde yerel saatle öğlen 12.00’de yapılacağı açıklanmıştı.

Korkmaz’ın, dava dosyasına giren son bilgi notuna göre, duruşmanın yarın Salt Lake City kentinde yerel saatle sabah 10.00’da yapılacağı açıklandı.

Bilgi notunda, belirlenen yeni duruşma tarihiyle ilgili dosyaya yeni bir evrakın ya da bir belgenin koyulmadığı belirtildi. Bilgi notunda, duruşma tarihinin yaklaşık bir ay öne alınmasıyla ilgili talebin, Korkmaz’ın savunma avukatları, savcılık ya da mahkeme hakiminden mi geldiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

NEDEN ÖNE ALINDIĞI KONUSUNDA HERHANGİ BİR BİLGİ YOK

Korkmaz’ın dava dosyasında, duruşma tarihinin neden öne alındığı konusunda herhangi bir resmi yazışma ya da belge paylaşılmadı.

Sulh Ceza Hakimi Jared C. Bennett, son yapılan duruşma sonrasında, dava dosyasına Korkmaz’ın “Zoom” aracılığıyla yapılan duruşmaya katılmadığını, mahkemenin savunma avukatların delil toplama süreceğiyle ilgili görüşlerini aktardığını belirtmişti.

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