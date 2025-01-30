ABD'deki uçak kazası komplo mu? Trump'dan canlı yayında dikkat çeken açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
ABD'deki uçak kazası komplo mu? Trump'dan canlı yayında dikkat çeken açıklama

ABD'nin başkenti Washington'da korkunç bir uçak kazası meydana geldi. Ronald Reagan Havaalanı'na iniş yapmak üzere olan bir yolcu uçağı, Potomac Nehri'nin üzerinde Sikorsky tipi bir askeri helikopterle çarpıştı. ABD Başkanı Donald Trump, meydana gelen uçak kazasında kurtulan olmadığını duyurdu.

Washington'da yaşanan bu trajik olay, yerel saatle 21:00'de (TSİ 05:00) meydana geldi. Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter ve CRJ700 tipi yolcu uçağının Potomac Nehri'nde çarpışması sonucu uçak ve helikopterdeki tüm yolcular hayatını kaybetti. Uçakta 60 yolcu ve dört mürettebat, helikopterde ise üç askeri personel bulunuyordu.

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KAZADA KURTULAN OLMADI

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC’de meydana gelen uçak kazasında kurtulan olmadığını duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, ordunun başkent Washington DC'deki uçak kazasıyla ilgili detaylı bir soruşturma gerçekleştireceğini açıkladı.

"MANEVRA ŞANSI VARDI AMA YAPMADI"

ABD Başkanı Trump, kazadan kurtulan olmadığını açıkladı. Trump, uçak kazasında helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra şansı olduğunu ancak manevra yapmadığını belirtti. Trump ayrıca, "Helikopter uçağı görebiliyordu. Olabilecek en açık havaydı ve iniş ışıkları yanıyordu. Bir pilot sorunu olduğunu düşünüyorum. Belki de söylenin tam tersini yapmış olabilir. 1 milyon farklı manevra yapabilirdi." ifadelerini kullandı.

Kule kayıtları, askeri helikopterin sivil uçak hakkında uyarıldığını gösteriyor. Havaalanı cuma gününe kadar uçuşlara kapatıldı.

Uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunurken helikopterde ise 3 askeri personel olduğu belirtildi.

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