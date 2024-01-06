ABD'den 10 milyon dolarlık Hamas ödülü. Listede Türkiye de var

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas’ın mali mekanizmalarını zora sokmaya yönelik bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu. ABD, Türkiye’de bulunduğu belirtilen 3 Hamas yetkilisi dahil olmak üzere Hamas’ın mali destekçileri hakkında bilgi talep ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ödül açıklaması, Hamas’ın gelir kaynakları ve mali mekanizmaları; Hamas’a bağış yapanları, Hamas adına çift kullanımlı teknolojinin elde edilmesinde görev alan paravan şirketleri ve Hamas üyelerini kapsayan suç planları konusunda bilgi verilmesini kapsıyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan paylaşılan açıklamada Hamas iltisaklıların adları şu şekilde sıralandı:

Abdelbasit Hamza Elhassan Khair, Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb, Walid Mohammed Mustafa Jadallah ve Muhammad Ahmad ‘Abd Al-Dayim Nasrallah.

Türkiye’deki yatırım ağının bir parçası oldukları iddia edilen isimler de şu şekilde açıklandı:

Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb ve Walid Mohammed Mustafa Jadallah

Türkiye’deki Trend GYO adlı şirketin CEO’su Alshawa’nın Hamas’ın çeşitli yatırım portföyü şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı öne sürüldü.