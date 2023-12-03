ABD'den 3 milyar dolarlık destek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Yeşil İklim Fonu'na 3 milyar dolarlık yeni bir finansman desteğini duyurdu.

KAYNAK: AA
ABD'den 3 milyar dolarlık destek

Dubai'deki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'nda (COP28) konuşan Harris, "Gelişmekte olan ülkelerin dayanıklılığa, temiz enerjiye ve doğaya dayalı çözümlere yatırım yapmasına yardımcı olan Yeşil İklim Fonu'na 3 milyar dolarlık yeni bir taahhüt duyurmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Başkan Yardımcısı, katkılarını bu yıl içinde 9,5 milyar doların üzerine çıkaran ABD'nin, Başkan Joe Biden'ın 2024 için ortaya koyduğu 11 milyar dolarlık hedefle uyumlu hareket ettiğini belirtti.

ABD'nin iklim değişikliği kriziyle mücadele için ortaya koyduğu çabalara değinen Harris, yüzlerce yeni ve genişletilmiş güneş paneli, rüzgar türbini, elektrikli araç ve akü üretim tesisi gibi alanlarda yaptıkları yatırımlardan bahsetti.

"KAYBEDİLEN ZAMANI TELAFİ ETMELİYİZ"

Kamala Harris, iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında, "Kritik 1,5 santigrat derece hedefimize ulaşmak için daha fazlasını yapmalıyız. Kaybedilen zamanı telafi etmeliyiz, artışı göze alamayız." ifadelerini kullandı.

Harris bu süreçte, yaşanmaya devam eden zorlukları ve bunu aşmak için ortaya konması gereken ortak çabaların devamlılığına duyulan ihtiyacın altını çizdi.

"Dünyanın her yerinde ilerlememizi yavaşlatmak veya durdurmak isteyenler var. İklim bilimini inkar eden, iklim eylemini erteleyen ve yanlış bilgi yayan liderler." ifadelerine yer veren Kamala Harris, bazı dünya liderlerinin "fosil yakıt sübvansiyonları için milyarlarca dolarlık lobi faaliyeti yürüttüklerine" işaret etti.

Harris, bu bağlamda zorlukların üstesinden gelmek için "daha fazla hırs, hızlandırılmış çabalar ve cesur liderliklere" ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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