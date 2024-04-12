ABD’den Gazze’ye insani yardım

Kaynak: Haber Merkezi
ABD’den Gazze’ye insani yardım
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyine insani yardım gerçekleştirildiği açıklandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Gazze’ye yapılan yardımlarla ilgili açıklamada bulundu.

CENTCOM’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı, 9 Nisan 2024 günü saat 13.00'te Kuzey Gazze'ye havadan insani yardım saldırısı gerçekleştirdi” denildi.

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Çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen yardımların dört adet C-130 ABD Hava Kuvvetleri uçağını ve ABD insani yardım malzemelerinin havadan teslimatında uzmanlaşmış ABD Ordusu Askerleri tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.

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Açıklamada, Kuzey Gazze'ye 50.600'den fazla ABD yemeği indirildiği vurgulanırken ABD’nin bugüne kadar yaklaşık 797 ton insani yardım malzemesini Gazze’ye düşürdüğü ifade edildi.

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