ABD’den Iraklı bankaya yaptırım: Tüm yetkilerimizi kullanacağız

Bakanlığın Mali Suçlarla Mücadele Birimi, bankanın terör finansmanında kaynak görevi gördüğüne dikkat çekerken bankayı yabancı bir banka olarak tanımladı. Bu kapsamda, yerel finansal kurum ve kuruluşların Al-Huda Bank için veya adına muhabir hesap açmasını veya sürdürmesini yasakladı.

Mali Suçlarla Mücadele Birimi direktörü Andrea Gacki, bakanlığın elindeki kanıtların, Al-Huda Bank'ın yabancı terör örgütlerinin finansmanı için önemli bir kanal görevi gördüğünü gösterdiğine dikkat çekerken “Terörün finansmanını hedef almak için tüm yetkilerimizi kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mali Suçlarla Mücadele Birimi açıklamasında ayrıca, “Al-Huda Bank kuruluşundan bu yana Devrim Muhafızları ve Devrim Muhafızları-QF tarafından kontrol ediliyor ve işletiliyor. Bankanın kurulmasının ardından Al-Huda Bank başkanı, IRGC-QF ve KH adına kara para aklama operasyonlarına başladı. Buna ek olarak, Al-Huda Bank, sahte belgeler, sahte mevduatlar, ölenlerin kimlik belgeleri, sahte şirketler ve sahte Irak dinarı kullandığı bilinen aktörlerin ABD finans sistemine erişimini sağlayarak, muhabirlere işlem karşı taraflarının kimliklerini gizleme fırsatı sunuyor” ifadeleri kullanıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Birimi ayrıca, yerel finansal kurum ve kuruluşların Al-Huda Bank adına muhabir hesap açmasını veya sürdürmesini yasaklayacak beşinci özel önlemi uygulayacak bir kural önerdi.