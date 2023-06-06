ABD'den kripto devi Binance platfromuna dava

SEC (ABD menkul kıymet düzenleyicisi), ABD federal mahkemesinde Pazartesi günü açılan davada, Binance’in diğer ihlallerin yanı sıra ticaret kontrollerini yanlış beyan ettiğini ve kayıtsız menkul kıymet satarak yatırımcı koruma kurallarını çiğnediğini iddia etti.

Zhao ve Binance'in, Binance.US platformunun operasyonlarını perde arkasından gizlice kontrol ettiği savunulan açıklamada, SEC'in ayrıca, Binance'in milyarlarca doları müşteri fonlarıyla karıştırdığı ve bunları gizlice Binance'in kurucusu Zhao tarafından kontrol edilen Merit Peak Limited adlı ayrı şirkete gönderdiği ileri sürüldü.

13 AYRI SUÇLAMA

SEC Başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada, "On üç suçlama aracılığıyla, Zhao ve Binance kuruluşlarının çıkar çatışması, açıklama yapmama ve yasayı hesaplı bir şekilde ihlal ettiğini iddia ediyoruz. Halk, zor kazandığı varlıklarını bu platformlara veya yasa dışı platformlara yatırmaktan kaçınmalıdır.” ifadelerini kullandı

SEC’in davasına dair Binance CEO’su Zhao ise sosyal medya hesabından davaya ilişkin,''Ekibimiz, para çekme ve para yatırma dahil olmak üzere sistemlerin istikrarlı olmasını sağlamak için hazır durumda. Konuya dair bir bilgi gördüğümüzde bir yanıt yayınlayacağız. Henüz görmedim. Medya, her daim bilgiyi bizden önce alır'' açıklamasını yaptı.