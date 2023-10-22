ABD’den Orta Doğuya yeni hava savunma sistemi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Cumartesi günü yaptığı açıklamada bölgedeki ABD birliklerine yönelik son saldırılara yanıt olarak Orta Doğu’ya bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemi ve ilave Patriot hava savunma füze sistemi taburları gönderecek.

ABD daha önce de Orta Doğu’ya iki uçak gemisi, destek gemileri ve yaklaşık 2.000 deniz piyadesi de dâhil olmak üzere önemli miktarda deniz gücü göndermişti.

Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada “Başkan Joe Biden ile İran ve vekil güçlerinin Orta Doğu Bölgesi’ndeki son tırmanışları üzerine yaptığımız detaylı görüşmelerin ardından bugün Savunma Bakanlığı’nın bölgedeki duruşunu daha da güçlendirmek için bir dizi ilave adım attım” dedi.

İlave birliklerin konuşlanmaya hazır olması yönünde emir verdiğini dile getiren Austin, ilave birliklerin sayısı ile alakalı bir bilgilendirme yapmadı. Pentagon halihazırda 2,000 kadar askeri bölgeye konuşlandırılmaları gerekebileceği ihtimaline karşı yüksek hazırlık durumuna geçirmiş durumda.

Austin açıklamasının devamında: “Bu adımlar bölgesel caydırıcılık çabalarını güçlendirecek, bölgedeki ABD güçleri için kuvvet korumasını arttıracak ve İsrail’in savunmasına yardımcı olacaktır” diye ekledi.

Konuşlandırmalar, Biden yönetiminin İran ile gerilimin azalmasını gerekçe göstererek Orta Doğu’dan hava savunma sistemlerini çekmesinden iki yıl sonra gerçekleşti.

ABD’nin en güçlü savunma silahlarından olan Patriot hava savunma füzeleri, dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerin bu sistem için yarışması nedeniyle genellikle yetersiz tedarik ediliyor.

IRAK VE SURİYE’DE ABD’YE SALDIRILAR ARTTI

İsrail ile Gazze’deki Hamas militanları arasındaki çatışmanın patlak vermesinden bu yana Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine yönelik saldırılarda bir artış yaşandı. Geçtiğimiz hafta bir ABD savaş gemisi Yemen’den İran destekli Husiler tarafından ateşlenen bir düzineden fazla insansız hava aracını ve dört seyir füzesini düşürdü.

İsrail, Hamas’ın, en az 1400 sivilin hayatını kaybettiği 7 Ekim saldırısından sonra Gazze’yi “topyekûn kuşatma” altına aldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada İsrail’in hava ve füze saldırılarında aralarında yüzlerce çocuğun da bulunduğu en az 4.385 Filistinlinin öldüğünü ve 2,3 milyon nüfuslu küçük bölgede bir milyondan fazla insanın yerinden olduğunu söyledi.