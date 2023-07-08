ABD'den sığınmacılara karşı yeni önlem

ABD’nin Teksas eyaleti, düzensiz göçmenleri engellemek için sınırdaki Rio Grande nehri üzerine bariyer kurmaya hazırlanıyor.

ABD'den sığınmacılara karşı yeni önlem

Teksas Halk Güvenliği Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sınır kasabası Eagle Pass bölgesinde, nehrin üzerine kurulmak üzere nakledilen bazı büyük turuncu şamandıraların fotoğrafları yer aldı.

Paylaşımda, "Şamandıralar geldi ve Rio Grande'deki deniz bariyerinin montajı başlıyor." ifadesine yer verildi.

"NEHİR GEÇİŞLERİNDE ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİR"

Teksas Halk Güvenliği Departmanı sözcüsü Chris Olivarez, AP’ye yaptığı açıklamada, şamandıraların iki hafta içinde nehrin ortasına 305 metre uzunluğunda bariyer şeklinde kurulacağını belirtti.

Teksas Valisi Gret Abbott, yüzer bariyerlerin gerekirse hareket ettirilebileceğini ve nehrin birden çok yerine uzatılabileceğini kaydetti.

Öte yandan, göçmen hakları savunucuları söz konusu şamandıraların nehir geçişlerinde ölümlere neden olabileceği konusunda uyarırken, çevreciler de su yüzeyine yerleştirilecek bariyerlerin nehrin akışına ve doğal hayata etkisi olacağı gerekçesiyle bu önleme tepki gösteriyor.

EN FAZLA YASA DIŞI GİRİŞ TEKSAS SINIRINDA

Temmuzun ilk haftasında, biri bebek olmak üzere 4 düzensiz göçmen, Eagle Pass bölgesinde Rio Grande nehrini geçmeye çalışırken boğulmuştu.

Eagle Pass, düzensiz göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas sınırındaki geçiş noktalarının başında geliyor.

Bu yıl şu ana kadar 270 bin düzensiz göçmenin bu bölgeden giriş yaptığı kaydediliyor.

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