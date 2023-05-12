ABD'den temerrüt açıklaması: Finansal felaket olur

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bugün Japonya'da G7 maliye görüşmelerinde ABD'nin borç tavanını yükseltme konusunda temerrüde düşme riski taşıdığını ve ciddi ekonomik maliyetlere sebep olabileceği uyarısında bulundu.

Yellen yaptığı konuşmada, "Benim ve genel olarak ekonomistlerin değerlendirmesine göre, ABD yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde ekonomik ve mali bir felakete yol açar" dedi.

Yellen, Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları'nın ilerleyen saatlerde, G-7 zirvesi öncesinde, liman kenti Niigata'da başlayan üç günlük toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, "Varsayılanın dışında, borç limiti üzerindeki hırçınlık ciddi ekonomik maliyetlere de neden olabilir" uyarısında bulundu.