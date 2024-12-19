AB’den Apple’a uyum çağrısı

Avrupa Birliği (AB), iPhone ve iPad üreticisi Apple’a, iOS ve iPadOS işletim sistemlerinin diğer cihazlarla daha uyumlu çalışmasını sağlamak için bir dizi öneri sundu. Bu öneriler, AB’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında başlattığı iki ayrı inceleme sonucunda hazırlandı.

AB’NİN UYUM ÖNERİLERİ

AB Komisyonu, Çarşamba günü yayımladığı taslak önerilerle, iOS’un üçüncü taraf cihazlarla daha sorunsuz çalışmasını sağlamak için değişiklikler yapılmasını istedi. Bu cihazlar arasında akıllı saatler, kulaklıklar ve başlıklar bulunuyor. Ayrıca, Apple’ın geliştiricilerle iletişiminde daha şeffaf olmasını ve uyumluluk taleplerinin reddedilme nedenlerini daha net açıklamasını talep etti.

Öneriler arasında, iOS ve iPadOS cihazlarında ses geçişi, Bluetooth bağlantıları, bildirimler gibi özelliklerin daha iyi çalışması bulunuyor. Örneğin, Garmin marka saatlerden gelen hızlı yanıtların artık iPhone kullanıcıları için mümkün hale gelmesi hedefleniyor. Ayrıca, Airdrop, Airplay, medya paylaşımı ve yakın mesafede dosya transferi gibi veri paylaşım özelliklerinin diğer cihazlarla daha uyumlu olması gerektiği vurgulanıyor.

APPLE’DAN GÜVENLİK ENDİŞESİ

Apple, bu taleplere itiraz ederek kullanıcı güvenliği ve gizliliğin tehlikeye girebileceğini öne sürdü. Şirket, AB’nin önerilerini genel olarak kullanıcı verilerinin korunmasını zayıflatacak riskler olarak değerlendirdi.

Apple tarafından yayımlanan bir beyaz bültende, Meta gibi “veri odaklı şirketlerin” iPhone teknolojisine erişim taleplerinin sayısının arttığına dikkat çekildi. Apple, “Eğer hassas teknolojilere erişim zorunlu hale getirilirse, bu durum büyük güvenlik riskleri doğurur ve bu riskleri azaltmak neredeyse imkansız hale gelir” ifadelerini kullandı.

Meta ise bu suçlamalara karşı çıkarak, Apple’ın rekabeti engellediğini ve gizlilik konusundaki savunmalarının gerçekçi olmadığını belirtti. Bir Meta sözcüsü, “Apple, aslında birlikte çalışabilirliğe inanmadığını söylüyor” dedi.

NİHAİ KARAR MART 2025’TE

AB Komisyonu, önerilerle ilgili geri bildirimleri 9 Ocak 2025’e kadar toplamayı planlıyor. Bu sürecin ardından, Mart 2025’e kadar yasal olarak bağlayıcı kurallar belirlenmesi bekleniyor. Eğer Apple, bu kurallara uymayı reddederse, AB tarafından daha kapsamlı bir soruşturma başlatılabilir ve şirket, yıllık küresel gelirinin yüzde 10’una kadar para cezasıyla karşılaşabilir.

Apple ve AB arasındaki bu gerilim, büyük teknoloji şirketlerinin rekabet ve kullanıcı güvenliği arasındaki dengeyi nasıl sağlayacaklarına dair önemli bir tartışmayı da beraberinde getiriyor.