AB’den Ermenistan’a vize kıyağı. Türkiye’ye Schengen işkencesi yapılırken

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AB’den Ermenistan’a vize kıyağı. Türkiye’ye Schengen işkencesi yapılırken

Türkiye vatandaşları için Schengen vizesi almak, sıkı şartlar ve uzun bekleme süreleri gerektirirken AB, Ermenistan ile vizesiz seyahat görüşmelerine başladığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan’la vizesiz seyahat görüşmelerini başlatırken, bununla beraber Ermenistan ordusuna 10 milyon euroluk yardım teklifinde de bulunduğunu açıkladı.

AB Konseyi’nin, 22 Temmuz 2024’te yaptığı açıklamada, Ermenistan ile vizesiz seyahat müzakerelerinin başlatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Bu kararla Ermenistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ndeki AB ülkelerine vizesiz kısa süreli seyahat gerçekleştirmeleri sağlanacak. AB, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerle daha önce benzer anlaşmalara imza atmıştı.

10 MİLYON EURO’LUK ASKERİ YARDIM

AB Konseyi, vize serbestisi görüşmelerine ek olarak Ermenistan ordusuna 10 milyon Euro yardım teklifinde bulunduğunu da açıkladı.

AB, bu yardım ile Ermenistan’ın güvenlik ve savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, AB’nin bu adımını bir "dönüm noktası" olarak dile getirerek "Bu, Ermenistan ile AB arasında ortak değerler ve ilkeler temelinde derinleşen bir ortaklığın göstergesidir" ifadelerini kullandı.

SEYAHAT İÇİN KRİTERLER

AB, vizesiz seyahat rejiminin hayata geçirilmesi için Ermenistan’ın belirli kriterleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Ermenistan basını, sürecin birkaç sene sürebileceğini söyledi. Vize serbestisi onaylandığında Ermenistan vatandaşları Schengen Bölgesi ülkelerine vizesiz giriş yapma hakkına sahip olabilecek.

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