AB'den flaş Türkiye açıklaması: Tüm üye ülkeler hemfikir

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, gayriresmi nitelikli toplantılarında AB Dönem Başkanı Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantının gündem maddelerinden birini de Türkiye ile ilişkiler oluşturdu.

Toplantı sonrası, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, basına ortak açıklamalarda bulundu.

Borrell, "Tüm üye ülkeler, Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulmasında hemfikir." dedi.

"TÜRKİYE İLE TEMASA GEÇMEMİZ GEREKİYOR"

Borrell, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çatışmalardan kaçınmak ve işbirliğini artırmak için Kıbrıs meselesini dikkate alarak Türkiye ile temasa geçmemiz gerekiyor. Türkiye ile daha fazla ilişki kurmamız, çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda çalışmamız ve bizi birbirimizden uzaklaştıran meselelerden kaçınmamız gerekiyor."

“VİZE KONUSUNDA NE OLACAĞINI TAM OLARAK BİLMİYORUM”

Borrell’e, AB'nin Türkiye’ye vize serbestisi gibi konularda ilerleme sağlanmaya hazır olup olmadığı da soruldu.

AB Yüksek Temsilcisi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye ile daha güçlü ilişki kurmamız konusunda herkes hemfikir ancak bu, gelişmelerin seyrine bağlı olacaktır. Vize konusunda ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Bugün bu konu tartışılmadı. Ancak genel kanı, Kıbrıs üyemiz olduğu için gündemimizin en üst sıralarında yer alan Kıbrıs sorununu çözmek için dahi Türkiye ile daha olumlu şekilde etkileşime geçmemiz gerektiği yönünde."

"TÜRKİYE KÜRESEL SAHNEDE GİDEREK DAHA ÖNEMLİ BİR STRATEJİK ORTAK"

Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib de, "Türkiye küresel sahnede giderek daha önemli bir stratejik ortak olarak yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Lahbib, ‘Türkiye’nin vazgeçilmez bir ortak olduğunu’ ve demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve Kıbrıs gibi konulardaki farklılıkları yakın zamanda görüşmek istediklerini söyledi.