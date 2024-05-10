AB'den fosil yakıt atağı. Yüzde 25'in altına indi

Kaynak: AA
AB'den fosil yakıt atağı. Yüzde 25'in altına indi
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin elektrik üretiminde fosil yakıtların payı, nisanda ilk kez yüzde 25'in altına düştü.

Enerji düşünce kuruluşu Ember, Avrupa Birliği ülkelerinde elektrik üretim ve talep verilerini analiz ettiği Avrupa Elektrik değerlendirmesiyle ilgili raporu yayınladı.

Ember'in raporuna göre, AB, fosil kaynaklardan elektrik üretiminde nisan ayında tarihi bir düşüş kaydedildi. AB'nin elektrik üretiminin yüzde 23'ü fosil yakıtlarla yapıldı. Bu oran Avrupa için rekor bir düşüştü. Geçen yıl fosil yakıt oranı yüzde 33 civarındaydı.

Geçen yıl AB'nin elektrik üretiminin yüzde 33'ü fosil yakıtlar kullanılarak yapılmış, üretimde güneş ve rüzgarın payı da yüzde 27 ile rekor seviyeye çıkmıştı. Bu rakamlarla birlikte fosil yıtaklardan güneş ve rüzgara geçiş 2024 yılında hız kazandı.

Nisanda fosil yakıtlarla yapılan üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azaldı. Hem kömür hem de gazdan elektrik üretimi keskin düşüş gösterdi.

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