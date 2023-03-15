15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden gençlere ücretsiz tren bileti

AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden gençlere ücretsiz tren bileti

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden 18 yaşındaki 35 bin gence Avrupa'yı gezebilmeleri için ücretsiz tren biletleri verecek.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 15:16
Takip Et

AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden 18 yaşındaki gençlere ücretsiz tren bileti

AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden gençlere ücretsiz tren bileti
+
Aa
-

AB'nin "Erasmus+" programı kapsamındaki "DiscoverEU" projesi çerçevesinde 18 yaşındaki gençler, internet üzerinden başvurarak 30 güne kadar geçerli ücretsiz bilet kazanma şansı elde edebilecek.

Ücretsiz tren biletleri, AB üyesi ülkelerin ve Erasmus+ programına dahil olan ülkeler İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'nin vatandaşı olan veya bu ülkelerde yasal olarak ikamet eden gençlere sağlanacak.

Bunun için 1 Temmuz 2004 ile 30 Haziran 2005 arasında doğanların "https://youth.europa.eu/discovereu_en" sayfasındaki kısa sınavda sorulan soruları 29 Mart 2023'e kadar cevaplaması gerekiyor.

Seçilen gençler biletlerini 15 Haziran 2023 ile 30 Eylül 2024 arasında en fazla 30 gün boyunca Avrupa ülkelerinde kullanabilecek.

AB'nin 2018'den beri sürdürdüğü proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 200 bin gence ücretsiz tren bileti verildi. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
1
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
2
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
3
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
4
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
5
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  
6
﻿Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  
﻿Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı
﻿Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı
﻿Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı
﻿Şap aşısı devam diyor
﻿Şap aşısı devam diyor
﻿Şap aşısı devam diyor
﻿Michael Jordan'ın ayakkabıları açık artırmada
﻿Michael Jordan'ın ayakkabıları açık artırmada
﻿Michael Jordan'ın ayakkabıları açık artırmada
﻿Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu grevleri devam ediyor
﻿Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu grevleri devam ediyor
﻿Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu grevleri devam ediyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.