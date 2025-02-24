AB'den Ukrayna'ya yeni yardım

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk yeni bir ödeme yapılacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Kiev'de düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu uluslararası zirvede konuştu. Von der Leyen, Avrupa'nın özgür ve egemen bir Ukrayna'ya inandığını belirterek, "Ukrayna'daki savaş, Avrupa'nın geleceği için en merkezi ve önemli kriz olmaya devam ediyor" dedi.

Von der Leyen, sadece Ukrayna'nın değil, Avrupa'nın kaderinin de tehlikede olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle önceliklerinin Ukrayna'nın direnişini güçlendirmek olduğunu bildirdi. AB ve üye ülkelerin şimdiye kadar Ukrayna'ya 134 milyar avro destek sağladığını vurgulayan von der Leyen, bu miktarın diğer tüm ülkelerden fazla olduğunu iddia etti. Ukrayna fonu ve G7 kredisi sayesinde Ukrayna'nın 2025 yılı bütçe açığını kapattıklarının altını çizen Von der Leyen, "Silah ve mühimmat teslimatını acilen hızlandırmalıyız" diye konuştu.

AB'nin, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini de aktaran von der Leyen, "Avrupa, bu kritik anda Ukrayna'yı desteklemek için burada bulunuyor. Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk yeni bir ödemenin mart ayında yapılacağını duyurabilirim" ifadelerini kullandı.