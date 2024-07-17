AB'den ulaştırma projelerine 7 milyar avro

AB Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi'nin hedeflerini destekleyecek 134 ulaşım projesine fon sağlanacağını duyurdu.

Açıklamada, bu projelere toplam 7 milyar avro kaynak tahsis edildiği ve bu fonun sürdürülebilir, akıllı, çevre dostu ve dayanıklı bir ulaşım altyapı ağı kurulmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. Fon sağlanacak projelerin demir yolları, iç su yolları, kara yolları ve deniz taşımacılığı rotaları için ulaşım altyapısını geliştireceği belirtilirken, havalimanları ve multimodal taşımacılık sisteminin de güçlendirileceği ifade edildi.

Ayrıca, AB ülkelerine ek olarak Ukrayna ve Moldova'dan da ulaşım projelerinin destek alacağı belirtildi.

Fonun yaklaşık yüzde 80'inin, AB'nin iklim hedeflerini gerçekleştiren, Trans-Avrupa taşımacılık ağında yer alan demir yolları, iç su yolları ve deniz güzergah ağını iyileştiren ve modernize eden projeleri destekleyeceği açıklandı.