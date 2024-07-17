AB'den ulaştırma projelerine 7 milyar avro

Kaynak: AA
AB'den ulaştırma projelerine 7 milyar avro

Avrupa Birliği (AB), sürdürülebilir ve akıllı ulaşım altyapı projelerine 7 milyar avro destek sağlayacak.

AB Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi'nin hedeflerini destekleyecek 134 ulaşım projesine fon sağlanacağını duyurdu.

Açıklamada, bu projelere toplam 7 milyar avro kaynak tahsis edildiği ve bu fonun sürdürülebilir, akıllı, çevre dostu ve dayanıklı bir ulaşım altyapı ağı kurulmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. Fon sağlanacak projelerin demir yolları, iç su yolları, kara yolları ve deniz taşımacılığı rotaları için ulaşım altyapısını geliştireceği belirtilirken, havalimanları ve multimodal taşımacılık sisteminin de güçlendirileceği ifade edildi.

Ayrıca, AB ülkelerine ek olarak Ukrayna ve Moldova'dan da ulaşım projelerinin destek alacağı belirtildi.

Fonun yaklaşık yüzde 80'inin, AB'nin iklim hedeflerini gerçekleştiren, Trans-Avrupa taşımacılık ağında yer alan demir yolları, iç su yolları ve deniz güzergah ağını iyileştiren ve modernize eden projeleri destekleyeceği açıklandı.

Son Haberler
Tekirdağ'da 15 bin balya saman cayır cayır yandı Gündem
Tekirdağ'da 15 bin balya saman cayır cayır yandı
Bungalov tatili faciaya dönüştü Gündem
Bungalov tatili faciaya dönüştü
15 bin balya saman yandı Yerel Haberler
15 bin balya saman yandı
Duruşmada kalp krizi geçirdi! Depremde 269 kişiye mezar olmuştu Gündem
Duruşmada kalp krizi geçirdi! Depremde 269 kişiye mezar olmuştu
Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek Otomotiv
Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek
Mısır Çarşısı'nda 20 bin kişilik aşure dağıtıldı Yerel Haberler
Mısır Çarşısı'nda 20 bin kişilik aşure dağıtıldı
Bodrum'a "Resilient Lady" ile binlerce turist geldi Ekonomi
Bodrum'a "Resilient Lady" ile binlerce turist geldi