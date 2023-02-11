Abdestbozan otunun emziren annelere mucize faydası

İnsanların gerek hasta olmamak gerekse sağlık sorunlarına çözüm için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan abdestbozan otunun faydaları dikkat çekti.

ABDESTBOZAN OTU NEDİR?

Abdestbozan otu Latince adı Pimpinella saxifraga olan bu şifalı bitki, kuru ve kireçli topraklarda ,daha çok nemli yerlerde yetişir. Çayırlarda, çalılıklar arasında ve ormanlarda, kıyı şeritlerinde ve yol kenarlarında, dere kenarlarında, yamaçlarda ve otlaklarda mutlaka vardır.

Daire şekline benzeyen, kenarları dişli ve beyaz, kırmızı ve yeşil renklerde güzel kokulu çiçekler açan bu şifa bitkisi, tarih boyu şifalı bitkileri araştıran bilim adamlarının merak konusu olmuştur. Boyu dünyada ki her bölgesinde değişen 50 cm’den en çok 3 metrelere kadar büyüyebilir. Yaz mevsiminde bitkinin tepesinde açan çiçekleri yeşilimsi sarı renkte olur. Bitki bu çiçeklerde bulunan tohumlarla çoğalır. Kökünün bölünüp başka yerlere ekilmesiyle de çoğaltılabilir.

Abdestbozan otu, bitkisel tedavilerde ve gıda sektöründe kullanılmaktadır.

ABDESTBOZAN OTU FAYDALARI

- Emziren annelerde süt akışını uyarır.

- Bağırsak gazlarını giderir.

- İdrar yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Mideyi kuvvetlendirir, yanmasını önler.

- Göğüs ve baş ağrılarını giderir.

- Vücuda dinçlik verir.

- Gargara şeklinde kullanılması ses kısıklığına ve boğaz ağrılarına iyi gelmektedir. Bademcik şişlerini indirir.

- Burun kanamalarını keser.

- Kökü çiğnendiğinde ağrıyan dişe iyi geldiği bilinir.

- Cilt üzerinde, özellikle çillerin temizlenmesinde etkilidir. Kök kısımları çıban üzerinde etkilidir.

- Ayrıca astım ve ödemde kullanılmıştır.

ABDESTBOZAN OTU NASIL TÜKETİLİR?

Abdest bozan otu tadı acı olan bir bitki olduğu için ağızda çiğneyerek tüketilmez. Genelde çayı yapılıp içilir. Abdestbozan otu çayını kolaylıkla evde yapabilirsiniz. Öncelikle bir demlik su kaynatın, su kaynadıktan sonra içine abdestbozan otundan birkaç parça içine atın ve 5-6 dakika daha kaynatmaya devam edin. Kaynadıktan sonra altını kapatın ve çayın demlenmesini bekleyin. Tadı acı olduğu için içine bal ilave ederek çayınızı tatlandırabilirsiniz. Bitkinin kökünden yapılan bu çayı birer saat arayla günde 12 çay kaşığı içebilirsiniz.

Ses kısıklığı için de abdestbozan otu toz haline getirilip balla karıştırılarak tüketilebilir. Ayrıca Haziran ve Ekim ayları arasında toplanılan bitki, güneş görmeyen bir odada kurutulduktan sonra baharat olarak da kullanılabilir.