ABD'li 81 yaşındaki Senatör, toplantıda konuşurken donup kaldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; 81 yaşındaki senatör, yaklaşık 20 saniye boyunca hiçbir şey söylemeden boşluğa baktı. Yanındaki senatörler de şaşkınlık içinde kaldı.

Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı Üzerine Konuşurken Sustu

McConnell, basın toplantısının açılış konuşmasını yaparken, Senatoda yıllık savunma yetkilendirme yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamlama yolunda olduklarını ve tasarıya iki partinin de destek verdiğini anlatıyordu. Ancak cümlesini bitiremeden sessizliğe gömüldü. McConnell, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. McConnell, gözleri açık bir şekilde etrafına bakarken, yanındaki senatörler de ne yapacaklarını bilemedi.

Senatör Barrasso’dan Yardım Çağrısı

Durumu fark eden Senatör John Barrasso, McConnell’ı kolundan tutarak kendine getirmeye çalıştı. Barrasso, “Hey Mitch, söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yoksa ofisine geri mi dönelim?” diye sordu. McConnell ise bir şey demeden kenara çekildi. Daha sonra tekrar gazetecilerin önüne gelen McConnell, iyi olduğunu ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.

McConnell’ın Daha Önce de Sağlık Sorunları Olmuştu

McConnell’ın basın toplantısında donması, sağlık durumuyla ilgili endişeleri de beraberinde getirdi. McConnell, sene başında kaldığı otelde düşmüş, tedavisi nedeniyle bir süre Senatoda bulunamamıştı. Ayrıca 2019 yılında da kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. McConnell ise bu iddiaları yalanlamış ve sağlığının yerinde olduğunu belirtmişti.