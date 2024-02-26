ABD’li asker İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yaktı

İsrail’in Gazze’deki soykırımı uluslararası camiada tepkiyle karşılanmaya devam ediyor. İsrail’in Vaşington Büyükelçiliğinin önünde ABD’li bir asker kendini ateşe verdi. Eylemi gerçekleştiren kişinin ABD Hava Kuvvetlerinde asker olduğu ve protestoyu Gazze’de soykırıma karşı çıkmak için yaptığı ortaya çıktı.

Hava Kuvvetlerinde halen görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell’un protestosu ve kendini ateşe verdiği anda çekilen görüntüler sosyal medyaya yayıldı.

Yayınlanan görüntülerde, kamuflaj giyen Bushnell, kendisini ABD Hava Kuvvetlerinde aktif olarak çalışan asker olarak tanımlıyor ve “Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim” dediği duyuluyor.

Büyükelçiliğin önüne yürüyen Bushnell, “Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerinin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Bushnell’in , başından aşağı benzin döktüğü ve kendini ateşe verdikten sonra, üst üste nefesi kesilene kadar “Filistin’e özgürlük” diye bağırdığı anlar sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Büyükelçilik polisinin “Size yardımcı olabilir miyim?” dedikten sonra “Yere yat” şeklindeki sözleri duyulan görüntülerde, diğer polisin, “Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var” ifadesi yer alıyor.