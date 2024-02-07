ABD'li banka doların göreceği zirveyi açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'li banka doların göreceği zirveyi açıkladı
ABD'li bankadan dolar açıklaması. Dev yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasının dolar karşısında 12 ay içinde kaç liraya yükseleceğini duyurdu.

Dev yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken dolar tahmini...ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs doların aylar bazında nasıl yükseleceğini tek tek açıkladı.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, küresel döviz kurlarıyla ilgili yaptığı tahminleri duyurdu. O tahminler içinde Türk lirasına da yer verdi.

Dev yatırım bankasına göre dolar kuru, 3 ayda 32 TL'ye, 6 ayda 34 TL'ye, 12 ayda ise 37 TL olacağı öngörüldü. Goldman Sachs, kurun 2025 yılında 40, 2026 yılında 44 ve 2027 yılında ise 48 olması yönünde değerlendirme yaptı.

DOLAR REKOR TAZELEDİ

Dolar kuru bugüne 30,59 seviyesinden başlarken, açılış sonrası 30.60 seviyesini görerek, rekor kırdı. Bu rakam piyasalar açıkken doların gördüğü en yüksek miktardı. Dolar saat 16,37 itibarıyla yüzde 0,16'lık yükselişle 30,59 TL'den işlem gördü.

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