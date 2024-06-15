ABD'li bankacılık devi Türkiye'deki 3 hisseyi işaret etti

BofA analistleri, Anadolu Efes, BİM, ve Coca-Cola için hedef fiyatlarını güncelleyerek 'Al' önerisinde bulundu. Analistler, yayımladığı raporda beklenenden daha güçlü finansal sonuçlar ve 'çift haneli enflasyonun beklenenden daha uzun süreceği' düşüncesinin hedef fiyatlardaki yükselmenin temel nedeni oluşturduğunu ifade etti.

BİM’E YÖNELİK TAHMİN

Kısa vadede, yüksek seyreden tüketici fiyatlarının satın alma gücü üzerindeki yarattığı baskının Bim'e fayda sağlayacağını düşünen analistler gıda perakendesi sektöründe lider durumda olan firmanın gelecekte de pazar payını artıracağını ve yeni şube açılışlarını sürdürerek sektördeki dominasyon gücünü koruyacağını öngörüyor. Şirketin genişlemeci politikasının orta vadede sürdürülebilir olacağına vurgu yapılırken, BofA, BIMAS hisse senedi için hedef fiyatını 610 lira olarak belirledi ve 'Al' tavsiyesinde bulundu. Mevcut fiyat 553 lira.

COCA-COLA'YA YAZ ETKİSİ

BofA analistleri Coca-Cola'nın büyük ihtimalle Türkiye'de güçlü geçecek yaz turizminden fayda sağlayacağı kanısında. Şirketin gelirlerinde bu yıl çift haneli reel büyüme öngörülürken, kar marjlarının da iyi seviyede olacağı aktarıldı. Analistler Coca-Cola için 1.000 lira hedef fiyat verirken 'Al' tavsiyesinde bulundu. Mevcut fiyat 806 lira.

ANADOLU EFES’E CARİ BİLANÇO ETKİSİ

Anadolu Efes'in Türkiye'deki ilerlemesinin firmanın cari yıl için bilançolarına pozitif etki yapacağını aktaran BofA analistleri, Rusya'da yaşanan ortaklık krizine rağmen, şirketin kaybettiği pazar payını geri kazanma konusunda umut verdiğini ve orta vadeli görünümünün olumlu olduğunu belirtti. BofA, Anadolu Efes için 285 liradan 'Al' tavsiyesinde bulundu. Mevcut fiyat 225 lira.

BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul son zamanlar karışık seyir sergileyerek, yatırımcılar tarafında tedirginlik yaratıyor. Borsaya ve kripto paralara yönelik vergi söylentileri, borsada sert kayıpları gündeme getirdi. Ancak hafta içinde yeni toparlanma yaşayarak kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.

Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününü 0,76 yükselişle 10,471 seviyesinde pozitif bölgede tamamladı.

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