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Sınırsız enerji bulundu. Bilim insanları şaşkınlık içerisinde

ABD'li araştırmacılar sınırsız ve temiz füzyon enerjisinin gelişimine yönelik büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ülkenin Enerji Bakanı "yalnızca yıldızlarda ve güneşte bulunan belirli koşulları gerçekleştirmemizi sağlıyor" dedi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 08:38
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ABD'li bilim insanları sınırsız enerji bulduklarını açıkladı

Sınırsız enerji bulundu. Bilim insanları şaşkınlık içerisinde
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ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki bilim adamlarının gerçekleştirdiği füzyon enerjisi buluşuna dair basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ulusal Ateşleme Tesisi'ndeki bilim insanlarının füzyon ateşlemesini başardığını belirten Granholm, bunun füzyon reaksiyonlarından süreci başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji yarattığını ifade etti.

Granholm, söz konusu deneyin dünyanın herhangi bir yerindeki bir laboratuvarında ilk kez yapıldığını vurgulayarak, "Bu 21. yüzyılın en etkileyici bilimsel başarılarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacıların 60 yılı aşkın süredir bunun üzerinde çalıştığını anlatan Granholm, bu bilimsel başarının güvenli, emniyetli ve etkili bir nükleer caydırıcılığın sürdürülmesi için yeni bir alan açarak ulusal güvenliği güçlendirdiğini ifade etti.

Granholm, "Ateşleme, yalnızca yıldızlarda ve güneşte bulunan belirli koşulların ilk kez aynısını yapmamızı sağlıyor." dedi.

TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILABİLECEK

Bu "dönüm noktasının" ABD'yi sıfır karbon füzyon enerjisi olasılığına bir adım daha yaklaştırdığını anlatan Granholm, füzyon enerjisinin temiz enerji üretiminde, ulaşım yakıtlarında ve ağır sanayiye enerji sağlamada kullanılabileceğini söyledi.

Granholm, "Bugün dünyaya Amerika'nın büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiğini anlatıyoruz." diye konuştu.

Ulusal laboratuvarlara ve temel araştırmalara yaptıkları yatırımlara dikkati çeken Granholm, "gücünü kısmen füzyon enerjisinden alan bir gelecek" için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Söz konusu başarının daha da fazla keşfi tetikleyeceğine işaret eden Granholm, füzyon buluşunun tarih kitaplarına geçeceğini kaydetti.

FÜZYON NEDİR

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, füzyonun, iki hafif çekirdeğin birleşerek daha ağır tek bir çekirdek oluşturması ve büyük miktarda enerji açığa çıkarma işlemi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nın deneyinin hedefe 2,05 megajul enerji vererek füzyon eşiğini aştığı ve 3,15 megajul füzyon enerjisi çıkışı sağladığı bildirildi.

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Hüseyin Korkmazoğlu
14.12.2022 09:47
Yıllardır kasıtlı olarak gizlenen bu keşif, nihayet kamuoyuna deklare edildi. Bu gün kullanılan Nükleer reaktörler ve fosil yakıt (kömür ve petrol) artık bitiyor. Yeni bir dünya kuruluyor.  
 
Süleyman
14.12.2022 09:46
Ulen tam gaz çıkarıyorduk füzyon şeysini çıkardılar..  
 
Şıracı
14.12.2022 09:12
Eller aya biz yaya lafı biz böyle buluşlar yapamadığımız için söyleniyor  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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