ABD'li dev şirket Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Tarihte bir ilk yaşandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD'li dev şirket Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Tarihte bir ilk yaşandı

ABD merkezli kredi derecelendirme şirketi Moody's, Türkiye'nin kredi notunu güncelledi.

ABD merkezli kredi derecelendirme şirketi Moody's, Türkiye'nin kredi notunu güncelledi.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, not görünümünü "pozitif" olarak sürdürdü.

Bu yükseltmenin gerekçesi olarak, yönetimdeki iyileşmeler ve ortodoks para politikasına kararlı bir dönüş yapılması gösterildi.

Raporda, “Enflasyon ve iç talepteki ılımlılaşma ile birlikte, önümüzdeki aylarda ve 2025 yılında enflasyonist baskıların hafifleyeceğine dair güvenimiz güçleniyor” ifadesi yer aldı.

Enflasyonun Aralık ayında yüzde 45’in altına çekilmesi beklenirken, 2025 yılının sonunda enflasyon oranının yüzde 38’den yüzde 30’a düşmesi öngörülüyor.

Moody’s, Ocak ayında Türkiye’nin kredi notunu B3 seviyesinde sabit tutarken, kredi notu görünümünü durağandan pozitif yönde güncellemişti.

HAKAN KARA'DAN İLK YORUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski kara kutusu Hakan Kara, Moody's'in kredi derecelendirmesi sonrası X hesabından dikkat çeken tabloyu paylaştı.

Kara, yaptığı paylaşımında, "Moody's tarihimizde ilk kez iki not artırımı birden yaptı." ifadelerine yer verdi.

Hakan Kara'nın paylaşımı şöyle:

Moody's tarihimizde ilk kez iki not artırımı birden yaptı.

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